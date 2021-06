Seestadt: Bieterverfahren für drei Baufelder gestartet

Pier 01 + Pier 05 an der „aspern urban Waterfront" und die „aspern Manufactory" an der Sonnenallee.

Die Angebotsfristen für die drei zum Verkauf stehenden Baufelder in der Seestadt Aspern laufen: Angrenzend zum in Bau befindlichen Quartier „Am Seebogen“ im Norden der Seestadt wird die „aspern urban Waterfront“ anhand eines Bieterverfahrens veräußert. Pier 01 und Pier 05 nennen sich die beiden Baufelder an der Seestadtpromenade, die im Bietverfahren nach Meistbieterprinzip in zwei getrennten Losen erworben werden können. Im künftigen Quartier „Seeterrassen“ nehmen sie die gesamte nordöstliche Seekante ein. Als Hochhausstandorte definiert, ist für beide Baufelder ein Architekturwettbewerb geplant.

Lageplan der Baufelder Pier 01, Pier 05 und aspern Manufactory (B4). (c) Wien3420 (Wien3420)

Pier 01 grenzt an den künftigen Zaha-Hadid-Platz, der die nördliche Bucht des asperner Sees mit Freiflächen umschließt. Von hier soll eine Einkaufs- und Erlebnismeile bis zum Bahnhof Aspern Nord am Nelson-Mandela-Platz führen. Sowohl für das Quartier „Seeterrassen“ als auch für die sogenannte „Rote Saite“ der Seestadt – die als Co-Kreative Meile geplante Einkaufsstraße zwischen der Seefront und dem Bahnhof Aspern Nord – wurden eigene städtbauliche Leitbilder von der Wien 3420 aspern Development AG gemeinsam mit der Destination Branding Agentur dan pearlman und den Retail-Experten der Spar European Shopping Centers GmbH erarbeitet. Die Verfahrensbegleitung erfolgt durch die EHL Investment Consulting GmbH, die rechtliche Abwicklung durch EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH. (Angebotsfrist 7. September 2021)

Aspern Manufactory

Mit dem Verhandlungsverfahren „aspern Manufactory" erfolgt der Auftakt zur Entwicklung eines an das Quartier „Am Seebogen“ angrenzenden Gewerbequartiers im Norden. Auf dem Baufeld B4 – vis-a-vis der „Kulturgarage“ soll in wenigen Jahren Gewerbeimmobilie entstehen. Die Vergabe erfolgt über www.auftrag.at (Teilnahmefrist: 29.7.2021).