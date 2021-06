Wohlgeruch ab Werk

„Factory 5“. In Wien wird die­ ­Linie ab 29. 6. in einem Kiosk vor der Chanel Beauté Boutique an der Kärntner Straße gezeigt.

Nicht die „Factory“ von Andy Warhol, aber fast so originell: Chanel schickt seinen berühmten Duft zum 100. Geburtstag in die Fabrik.

Der gewählte Ansatz ist wahrscheinlich genau der richtige: Um das Parfum, das ohne jede Übertreibung als bahnbrechend bezeichnet werden kann (etwa wegen der verwendeten Überdosis an Aldehyden, wegen des globalen und anhaltenden Erfolges, wegen Gabrielle Chanels verwegenem Ansatz als Lifestyle-Unternehmerin avant la lettre), und seinen 100. Geburtstag zu feiern, legt das Maison Chanel nun eine überraschende, humorvolle Serie mit dem Titel „Factory 5“ auf.

Man habe, so der Verantwortliche Kreative Thomas du Pré de Saint Maur, den Weg gewählt, das Erbe von „N°5“ zu feiern, indem man sich auf seinen „ewig jungen Esprit“ beziehe. Ein Körperöl in der Kartusche, das Duschgel im Maltopf und die Bodylotion in der Tube: All dies soll auch an den Geniestreich erinnern, das Parfum 1921 in einem abgewandelten Apothekerfläschchen auf den Markt zu bringen.