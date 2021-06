Schuhhändler CCC zieht sich komplett aus Österreich zurück

Der polnische Schuhändler hält in Österreich aktuell fast 50 Standorte. Die ebenfalls polnische Kette Pepco soll den Großteil der Filialen übernehmen.

Die Coronakrise fordert im Handel weiter seinen Tribut. Der polnische Schuhhändler CCC, der nach einer rasanten Expansion fast 50 Standorte in Österreich hält, will sich ganz aus dem österreichischen Markt zurückziehen. 29 der 46 Filialen sollen an die polnische Billig-Kette Pepco gehen, bei 14 von CCC Austria angemieteten Standorten versucht das Unternehmen, die Mietverträge aufzulösen, geht aus einer Rahmenvereinbarung hervor, die CCC kürzlich veröffentlichte.

Die verbleibenden drei CCC-Geschäfte sollen durch die Billig-Modekette "HalfPrice" ersetzt werden, mit der der Konzern gerade expandiert. Als erstes wird der Standort in der Wiener Mariahilfer Straße zu HalfPrice umgebrandet, zwei weitere sollen folgen, kündigte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung an.

Österreich ist das zweite Land, in dem HalfPrice an den Start geht, derzeit ist die Kette in Polen präsent, bald soll sie auch in Tschechien und Ungarn vertreten sein. Der Handelskonzern steigt damit in die boomende Nische der Off-Price-Stores ein, bei der bekannte Markenartikel deutlich günstiger als üblich verkauft werden. Auch Pepco und Tk Maxx bedienen diese Schiene.

CCC zählt in Österreich rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was mit ihnen passiert, ist vorerst nicht klar, das Unternehmen hat dazu noch nicht Stellung bezogen.

(APA)