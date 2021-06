Wie der Eine-Milliarde-Dollar-Bankraub aufflog

(c) APA/AFP/KCNA VIA KNS/- (-)

US-Ermittler sehen hinter dem versuchten Bankraub eine Hacker-Gruppe, die mit dem Regime von Kim Jong-un in Verbindung stehen soll - belegt ist das alles nicht.

Um ein Haar hätten sie eine Milliarde US-Dollar gestohlen, die Täter sind noch immer nicht gefasst. Der Fall der nordkoreanischen Hackertruppe Lazarus steht exemplarisch für eine weltweite Bedrohung.

Der Versuch, einen der größten Bankraube der Geschichte zu begehen, beginnt mit einem kaputten Drucker. Er steht im zehnten Stock in einem Bürogebäude in Dhaka, in dem die Nationalbank von Bangladesch untergebracht ist. Eines Tages, Anfang Februar 2016, streikt er. Nichts Besonderes, denken die Bankangestellten, ein kleines technisches Problem, das sie später beheben wollen.