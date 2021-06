Delta-Alarm: Die Rückkehr des Virus in Israel

Nach einem rasanten Anstieg der Infektionen in Schulen empfehlen israelische Behörden, Kinder ab zwölf Jahren so schnell wie möglich zu impfen.

Eine kurze Weile schien die Covid-19-Pandemie in Israel wie ein Ding der Vergangenheit. Mit dem Maskenzwang in Innenräumen fiel vergangene Woche eine der letzten Einschränkungen zum Schutz vor dem Virus weg. Wie zu Prä-Covid-Zeiten drängten sich die Menschen wieder maskenlos in überfüllten Bussen.

Doch die allgemeine Sorglosigkeit währte nur kurz: Am Samstag meldete das Gesundheitsministerium einen neuen Ausbruch des Virus in einer Schule in Binyamina, einer Kleinstadt nördlich von Tel Aviv. Mindestens 45 Schüler wurden positiv auf Covid-19 getestet. Seitdem wurden Neuinfektionen an weiteren Schulen bekannt, darunter in Modiin im Zentrum des Landes. Seit Sonntag müssen Schüler und Lehrer in Binyamina und Modiin wieder Masken tragen – in Innen- wie Außenbereichen.