Der Lockruf des libyschen Erdöls

Warum auch bei der zweiten Berliner Libyen-Konferenz der Appell an ausländische Mächte, ihre Kämpfer aus Libyen abzuziehen, vermutlich ungehört verhallen wird.

Eine Demonstration der neuen Einheit in Libyen sollte es werden: Wenige Tage vor einer Libyen-Konferenz am Mittwoch in Berlin gab Abdulhamid Dbeibah, Chef der Übergangsregierung in Tripolis, die Küstenstraße vom westlibyschen Misrata über die Frontlinie des Bürgerkriegs in die Hafenstadt Sirte offiziell für den Verkehr frei. Mit einem Bagger beseitigte der Premier einen Checkpoint. Eine wichtige Verbindung in dem gespaltenen Land sei wieder hergestellt, verkündete er. Doch aus der geplanten Einheitsparty wurde nichts. In der Nähe von Sirte weigerten sich Truppen des Rebellengenerals Khalifa Haftar, ihre Blockade der Straße aufzuheben. Dbeibah musste umkehren.

Kurz vor der Berliner Konferenz zeigte Dbeibha damit unfreiwillig, wie schwach seine Regierung ist, die im Frühjahr nach Verhandlungen unter dem Dach der UNO gebildet wurde. In Libyen wird derzeit zwar nicht gekämpft, doch die Teilung zwischen dem Westteil des Landes, in dem Dbeibahs Regierung ihren Sitz hat, und dem von Haftar beherrschten Osten besteht fort. Auch mehrere internationale Mächte mischen weiter in Libyen mit.