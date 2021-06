Dänemarks Triumph der Liebe

Historischer Aufstieg einer befreit aufspielenden Einheit: Der Eriksen-Schock hat Dänemark und sein Nationalteam zusammengeschweißt.

Kopenhagen. Zumindest insgeheim wussten es die Dänen schon oder hätten es sich zumindest denken können. Trotzdem kamen sie nach dem 4:1-Sieg über Russland beinahe stoisch auf dem Rasen zusammen, während die 25.000 Zuschauer im Parken-Stadion von Kopenhagen schon ausgelassen feierten. Ihrem Beispiel folgte die Mannschaft von Kasper Hjulmand erst nach dem gemeinsamen Blick auf das Handy und der Gewissheit, dass dank finnischer Niederlage Platz zwei und damit das Achtelfinale gegen Wales am Samstag in Amsterdam fixiert war.

Dann aber entlud sich auch auf dem Rasen der Jubel, im Stadion entzündete sich ein Feuerwerk der Emotionen. Der dänische Kreis war insofern auch ein symbolischer gewesen. Vor zehn Tagen hatten sich die Spieler um den kollabierten Christian Eriksen aufgestellt, Schrecken und Sorge teilten sie in diesen bangen Minuten mit einem Millionenpublikum. Nun feierten sie für und gedanklich mit ihm – und wie sie das ganze Land.

Dänemark hat es geschafft, in der schwierigsten Ausgangssituation positive Energie zu tanken, und hat Historisches geleistet: Als erste Mannschaft gelang ihr bei einer EM-Endrunde nach zwei Niederlagen noch der Einzug in die K.-o.-Phase. „Vor dem Mut, dem Zusammenhalt und der Freundschaft dieser Spieler ziehe ich meinen Hut. Diese Fußballer haben sich in die Herzen der Dänen gespielt. Sie haben den Mädchen und Jungs zu Hause einige Idole gegeben“, sagte Teamchef Hjulmand, Torhüter Kasper Schmeichel pflichtete bei: „Wir alle haben in den letzten zehn Tagen eine turbulente, emotionale Achterbahnfahrt erlebt. Aber das zeigt, was der Fußball leisten kann, was der Fußball mit einer ganzen Nation machen kann.“

Eriksen, am Freitag mit einem eingesetzten Defibrillator aus dem Spital entlassen, verfolgte die Partie zu Hause in Odense und gratulierte. Seine Teamkollegen hatten die vom Teamchef angekündigte „magische Nacht“ wahr werden lassen. „Ich hätte mir nie erträumen können, ein Teil von etwas so Großem zu sein“, sagte Mikkel Damsgaard. Der 20-Jährige nahm Eriksens Platz in der Startelf ein und trug sich als erster von vier dänischen Torschützen neben Yussuf Poulsen, Andreas Christensen und Joakim Maehle ein. „Das letzte Spiel gegen Belgien war schon das Größte, was ich je erlebt hatte. Aber das hier schlägt diese Erfahrung noch einmal.“

Auf einer Welle wie 1992?

Vier Ehrenrunden lang wurden die dänischen Spieler von ihren Fans mit Standing Ovations bedacht. In Kopenhagen feierten Tausende mit Autokorsos und Freiluftpartys bis tief in die Nacht. „Die Dänen haben uns Flügel verliehen. Sie haben uns so viel Liebe gegeben. Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagte Hjulmand.

Obgleich die Vorgeschichte (Last-Minute-Nachrücker für Jugoslawien) eine gänzlich andere war, wecken der gelebte Zusammenhalt und der positive Spirit der Mannschaft Erinnerungen an 1992. Auch damals spielte sich Dänemark in die Herzen der Fans und sensationell bis zum EM-Titel.

(swi)