Ein Prototyp von "Anbetung der Könige" könnte bis zu 200 Millionen Euro wert sein. Das Gemälde ist im Besitz einer römischen Familie.

In Rom dürfte zufällig ein Ölgemälde Rembrandts aus den Jahren 1632-1633 gefunden worden sein. Das Werk zeigt die "Anbetung der Könige", deren Prototyp als verloren galt und nur in einigen berühmten Kopien überlebte, die in Sankt Petersburg und Göteborg erhalten sind, wurde am Dienstag bei einem Kunstseminar in der französischen Akademie Villa Medici bekannt gegeben.

Das Werk, das nun der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft zur weiteren Untersuchung zur Verfügung steht, befindet sich im Besitz einer römischen Familie. Falls die Zuschreibung bestätigt wird, dürfte der Wert des Bildes bei bis zu 200 Millionen Euro liegen. Es wird derzeit in Mailand aufbewahrt

Restauratorin hatte spektakulären Verdacht

Das Bild hat eine unglaubliche Geschichte. Nachdem das Gemälde versehentlich heruntergefallen war, wurde es 2016 restauriert. Dank der Einsicht und Erfahrung der italienischen Restauratorin Antonella Di Francesco, die das Bild als Werk Rembrandts erkannte, wurde es von Experten geprüft. Das 54 mal 44 Zentimeter große Bild steht im Zusammenhang mit der Anfertigung einer Serie von Stichen identischen Formats durch Rembrandt.

"Das Gemälde steht nun Experten zur Verfügung, die in der Lage sein werden, zu prüfen, ob Rembrandt wirklich der Schöpfer ist", sagte der Kunstexperte Guido Talarico. "Die Eigentümer des Bildes wollen das Werk jedem zugänglich machen und es bei Ausstellungen zu zeigen", so Talarico.

(APA)