Der Haken beim britischen Impfwunder

Auch wenn in Großbritannien jeder sechste Erwachsene voll immunisiert ist, hat der nationale Impfplan eine wichtige Gruppe ausgelassen: die Jungen.

Zwei Meldungen dominierten am Dienstag die englischen Zeitungen: Wegen des „Covid-Chaos“ bei der Euro 2020 fallen zwei Spieler des englischen Teams vorerst aus, sie müssen sich in Selbstisolation begeben. Und: Der Sommerurlaub an den Stränden in Spanien, Portugal, Griechenland, Frankreich oder Italien ist für sonnenhungrige Briten weiterhin nicht möglich – es sei denn, sie nehmen eine zehntägige Quarantäne in Kauf. Die erhoffte Erleichterung für Briten, die aus dem Urlaub zurück auf die Insel kommen, wird es vorerst nicht geben.