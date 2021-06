Was Kurz mit dem „Corona-Papst“ besprochen hat

Der Kanzler war wieder auf Berlin-Besuch und Redner am „Tag der Industrie“. Er traf auch den Chefvirologen der Charité, Christian Drosten. Danach war Kurz „fast erleichtert“. Drosten setzt auch auf die nahenden Schulferien, um die Delta-Variante in den Griff zu bekommen.

Als Kanzler Sebastian Kurz am Dienstagnachmittag einen historischen Backsteinbau in Berlin-Mitte verlässt und vor die Kameras tritt, begleitet ihn ein hochgewachsener Mann im Sakko, den Medien „Corona-Papst“ und „schlaue Eminenz“ tauften und zum „Erklärer des Jahres“ kürten. Österreichs Kanzler hat an der Charité deren Chefvirologen Christian Drosten getroffen. Und er hat nach dem Gespräch gute Laune. Er sei jetzt „fast ein bisschen erleichtert“. Er nehme aus dem Gespräch mit Drosten „viele gute Nachrichten mit.“ Die Wichtigste: „Die Impfung wirkt.“ Also auch gegen die Delta-Variante: „Das bedeutet, dass es für uns alle nur eines zu tun gibt: impfen lassen.“

Die Botschaft wird Kurz an diesem Tag in vielen Variationen trommeln: Impfen, impfen, impfen. Zwei Eindrücke nimmt Kurz aus den Gesprächen mit Verantwortlichen der Charité, Europas größter Universitätsklinik, mit: Dass die Delta-Variante wohl bleiben wird und dass die Infektionszahlen auch wieder ansteigen könnten. Aber auch, dass „kein Grund zur Panik“ gebe: bestehe. „Solange es keine Mutationen gibt, die nicht von der Impfung abweichen, sind wir auf einem guten Weg.“ Am „konsequenten Öffnungskurs“ bei gleichzeitiger Teststrategie hält Kurz fest.

Und was sagt Drosten selbst, der Chefvirologe, der der Menschheit mit den PCR-Tests die erste Waffe im Kampf gegen die Pandemie in die Hand gegeben hat? Eine Prognose für die nächsten Monate wagt Drosten vor den Kameras nicht. Er rät aber, den Blick nach England zu richten. „Man sieht, dass dort die Zahlen aufgrund der Delta-Variante ansteigen“.

Österreich und Deutschland hätten einen großen Vorteil, falls im Juli auch hier die Inzidenz anzieht: Denn „dann werden wahrscheinlich die Schulferien wieder eine Entspannung bringen.“ Die Möglichkeit hatten die Briten nicht.

„Willkommen bei den Großen“

Der Besuch in Berlin zählte gewiss zu den angenehmeren Terminen des Kanzlers. Kurz gastierte auf Einladung des mächtigen Bunds der deutschen Industrie (BDI) in Berlin. Er war Redner auf dem Tag der Industrie, einem Schaulaufen der Spitzenpolitik und Wirtschaftsbosse. Dort wurde Kurz zu Österreichs Erreichen des Fußball-EM-Achtelfinales gratuliert. Kurz selbst nannte den Erfolg „historisch“ und zitierte in seiner Rede eine Schlagzeile der „Bild“-Zeitung“: „Liebe Ösi willkommen bei den Großen“. Wobei sich ein überheblicher Unterton in der Headline des Boulevardblatts nicht leugnen lässt. Kurz mahnte in seiner Rede vor den Industriellen ein, dass die Politik sich stärker dem Thema „Wettbewerbsfähigkeit“ widmen müsse.

Der Kanzler hatte einen eng getakteten Zeitplan. Er traf Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, zu dem er nach eigenen Angaben ein „sehr freundschaftliches Verhältnis“ pflegt. Dass Schäuble im Machtkampf um die CDU/CSU Kanzlerkandidatur vor einer „Liste Söder“ analog zur Liste Kurz in Österreich gewarnt haben soll, wollte der Kanzler nicht groß kommentieren.

Kurz traf auch zahlreiche Wirtschaftsgrößen, darunter Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser und die Vorstandschefin von ThyssenKrupp, Martina Merz.

Eine Zusammenkunft mit Kanzlerin Angela Merkel gab es wie im März wieder nicht. Die beiden Regierungschefs hatten sich aber im Vorfeld, am Montag schon, in einer Videokonferenz über den bevorstehenden EU-Gipfel beraten.