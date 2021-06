Pierer Industrie möchte weitere 9,6 Prozent von Leoni erwerben

Die Pierer AG legt ein öffentliches Erwerbsangebot von 12,50 Euro je Aktie.

Die Pierer Industrie AG will weitere Anteile am deutschen Autozulieferer Leoni erwerben. Nachdem Mitte April eine Erhöhung der Anteile von 10 auf 15 Prozent bekannt gegeben wurde, soll im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der Anteil um weitere rund 9,6 Prozent des Grundkapitals aufgestockt werden. Das Erwerbsangebot liegt bei 12,50 Euro je Aktie. Die Transaktion diene dem strategischen Ausbau der bestehenden Beteiligung auf bis zu 24,9 Prozent, so Pierer.

