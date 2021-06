U-Ausschuss - Geballte türkise Prominenz wird befragt

Den Auftakt macht am Mittwoch Elisabeth Köstinger. Danach folgen abermals Finanzminister Blümel und Nationalratspräsident Sobotka.

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet zum Wochenauftakt mit türkiser Prominenz. Neben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist am ersten Befragungstag am Mittwoch auch Ex-Justizminister Josef Moser als Auskunftsperson geladen. Sollte es sich zeitlich ausgehen kommt als letzter der Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp an die Reihe.

Moser wird von den Abgeordneten voraussichtlich vor allem zu den Ermittlungen nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos befragen, das zum Platzen der türkis-blauen Regierung führte. Auch Landwirtschaftsministerin Köstinger dürfte hauptsächlich zur einstigen türkis-blauen Koalition und Postenbesetzungen antworten müssen.

Mit ranghohen ÖVP-Politikern geht es am Donnerstag unter anderem weiter. So kommt Finanzminister Gernot Blümel zum bereits dritten Mal an die Reihe, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch Ausschussvorsitzende ist, zum zweiten Mal.

(Apa/red.)