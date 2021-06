Tour de France: Die neue Angriffslust des Branchenprimus

Kann Ineos das Gelbe Trikot (im Bild Richie Porte bei der Dauphiné-Generalprobe) am 18. Juli nach Paris bringen?

Ineos Grenadiers hat sich vor der Tour wieder als stärkstes Team in Position gebracht. Mut zum Risiko heißt die Devise des britischen Rennstalls, die in Frankreich Tadej Pogačar und Primož Roglič abfangen soll.

Brest/Wien. Berühmt wie berüchtigt war der Sky-Zug, der die Tour de France über Jahre geprägt hat. Kaum hatte der britische Rennstall das Gelbe Trikot erobert, pflügte er sich, den Spitzenreiter abgeschirmt in seiner Mitte, durch das Peloton. Eine Taktik, die das Team bei sieben der acht Auflagen von 2012 bis 2019 in Paris jubeln ließ – und Gegner und Fans verzweifeln. Letztere kamen im Verlangen nach packenden Duellen erst wieder im Vorjahr auf ihre Kosten, als Tadej Pogačar (Team UAE) am vorletzten Tag Primož Roglič (Jumbo-Visma) die Gesamtführung noch entriss.