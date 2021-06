Der Elektro-Gate: Sind E-Autos gar nicht so umweltfreundlich?

(c) imago images/Rupert Oberh�user (Rupert OberhŠuser via www.imago-images.de)

171 Wissenschaftler glauben, dass das E-Auto wegen eines Rechenfehlers viel mehr CO2 ausstößt, als die EU angibt. Andere bezeichnen diese Kritik als „peinlich“.

Wien. Jeder, der schon einmal am Stammtisch über Elektroautos geredet hat, kennt das: Nüchtern und objektiv lassen sich die Vor- und Nachteile nicht diskutieren. Das Elektroauto ist für viele eine Glaubensfrage – das ist wie einst die Debatte Apple gegen Microsoft.