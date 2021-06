Ägypten: Wiener Student wegen Posting zu Haft verurteilt

Ein Sondergericht verurteilte Ahmad Samir Santawy (29), der an der Central European University in Wien studiert, zu vier Jahren Haft, weil er auf Facebook die Bedingungen in ägyptischen Gefängnissen kritisiert haben soll.

Nur drei Gerichtssitzungen hatte es gedauert, dann fällte das Kairoer Sondergericht sein hartes Urteil. Der 29-jährige Ägypter Ahmad Samir Santawy, der einen Masterstudiengang an der Central European University (CEU) in Wien absolviert, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Er war angeklagt, aus dem Ausland Falschinformationen verbreitet zu haben, die der inneren Sicherheit Ägyptens schaden. Corpus delicti waren ein paar regimekritische Facebook-Postings, die er angeblich in Wien ins Netz gestellt hatte.