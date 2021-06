Aušrinė Stundytė sang in Wien erstmals die Titelpartie.

Ausgerechnet die monumental besetzte, enorm anspruchsvolle, archaisch-moderne „Elektra“ des Richard Strauss sorgt in den Corona-Jahren 2020 und 2021 für musikdramatische Kontinuität zwischen Wien und Salzburg. Freilich, in der Felsenreitschule lässt Regisseur Krzysztof Warlikowski Distanz walten. In Wien aber, in der reanimierten Harry-Kupfer-Produktion, geht es rangelnd zur Sache.