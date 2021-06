Der Bundespräsident hat das Straflandesgericht Wien mit der Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Blümel beauftragt. Zuvor hatte ihm der Verfassungsgerichtshof die Zuständigkeit für die weiteren Schritte übertragen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwochnachmittag angekündigt, das Straflandesgericht Wien mit der Exekution rund um Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium zu beauftragen.

Er werde am Donnerstag das „am beste geeignete Gericht" mit der Durchsetzung des VfGH-Erkenntnisses vom 3. März beauftragen - und dabei soll geprüft werden, ob Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) tatsächlich alle erforderlichen Akten an den U-Ausschuss übermittelt hat, wie er selbst immer wieder versichert hatte, oder nicht. Die Opposition ist bekanntlich anderer Meinung.

„Ich bin vieles, aber kein Hellseher“, so Van der Bellen. Schließlich „behaupten die einen so, die anderen so“. Er selbst könne nicht beurteilen, ob die Aktenlieferung vollständig und rechtskonform sei.

Deswegen werde er den in der Verfassung für solche Fälle vorgesehenen Schritt umsetzen: Und zwar die Exekution der Aktenlieferung anordnen. „Aber“, betonte der Bundespräsident immer wieder, „es handelt sich hier um kein Strafverfahren“. Es ginge darum, sicherzustellen, dass alle Informationen eingebracht wurden, „es handelt sich um eine Art Informationssicherungsverfahren“. Man betrete dabei „schon wieder Neuland“.

Für alle müssten aber dieselben Regeln gelten, dafür werde er auch in Zukunft sorgen, betonte der Bundespräsident. Und kalmierte in typisch österreichischem Idiom: „Tu mas nicht so dramatisieren, bitte“. Schließlich kann sich herausstellen, dass der Finanzminister die Wahrheit gesagt hätte. „Also bleib ma am Teppich."

Zuvor VfGH-Stellungnahme

Dem war eine Stellungnahme des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vorausgegangen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, sah dieser die Zuständigkeit für die von der Opposition gewünschte Exekution der Aktenlieferungen von Finanzminister Blümel an den Ibiza-U-Ausschuss nicht bei sich, sondern bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dessen Zuständigkeit sei mit dem Exekutionsantrag vom 5. Mai begründet worden. Der VfGH habe nicht die Stellung eines "betreibenden Gläubigers", Entscheidungen über weitere Schritte lägen also bei Van der Bellen.