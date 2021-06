Spanien nach Tor-Fiesta im Achtelfinale

Spanien hat sich mit einem 5:0-Kantersieg gegen die Slowakei doch noch fürs Achtelfinale qualifiziert. Der Gruppensieg geht an Schweden.

Schweden hat sich bei der paneuropäischen EM überraschend den Sieg in der Gruppe E gesichert. Emil Forsberg und Co. behielten dank eines Last-Minute-Tors in St. Petersburg am Mittwoch gegen Polen doch noch mit 3:2 die Oberhand und beendeten die erste Turnierphase mit sieben Punkten ungeschlagen. Zwei Zähler dahinter landete Spanien. Die Iberer konnten im dritten Gruppenspiel erstmals überzeugen und fertigten die Slowakei in Sevilla mit 5:0 ab.

Die Schweden bekommen es in der ersten K.o.-Runde am Dienstag in Glasgow mit einem der vier besten Gruppendritten zu tun. Für die Spanier geht es bereits am Montag in Kopenhagen gegen Kroatien weiter. Die Slowakei und Polen sind fix ausgeschieden. Jubeln durfte hingegen aus der Österreich-Gruppe C die Ukraine, die fix im Achtelfinale dabei sein wird. Aufseiten der Schweden sorgte Doppel-Torschütze Forsberg für das zweitschnellste Tor der EM-Geschichte, er war bereits nach 82 Sekunden erfolgreich.

(APA)