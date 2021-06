Die EU will Putin aus der Kälte holen

Deutschland und Frankreich drängen darauf, nach sieben Jahren wieder EU-Russland-Gipfel zu veranstalten - und das angesichts der brutalsten Repressionswelle des Kreml seit Sowjetzeiten.

Warum jetzt? Diese Frage stellen sich nicht nur in Brüssel viele, seit am Mittwochnachmittag die „Financial Times“ berichtete, dass Angela Merkel und Emmanuel Macron so etwas ähnliches wie den großen Neuanfang mit Wladimir Putin wollen. Beim Europäischen Rat am Donnerstag wollen sie dem Artikel zufolge bei ihren 25 Amtskollegen dafür werben, bald wieder einen EU-Russland-Gipfel zu veranstalten.Dort werden die Staats- und Regierungschefs bekanntlich ein Optionenpapier aus der Feder der Russland-Abteilung des Europäischen Auswärtigen Dienstes erörtern und gemeinsame Schlussfolgerungen beschließen.