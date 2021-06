Sodexo-Gutscheine ab sofort bei Lieferando einlösbar

Die Neuerung soll Erleichterung für Mitarbeiter bringen, die im Homeoffice arbeiten.

Die von Firmen an ihre Mitarbeiter ausgegebenen Sodexo-Essensgutscheine können ab sofort beim Zusteller Lieferando.at eingelöst werden. Seit Beginn der Coronapandemie vor 15 Monaten arbeiten viele Beschäftigte im Homeoffice und konnten die Sodexo-Gutscheine nicht so leicht einlösen. Nun kann man österreichweit mit der "Sodexo Restaurant Pass Card" in der Lieferando-App bezahlen.

"Lieferando-Nutzer bestellen zunehmend auch tagsüber, und mit Sodexo können Firmen ihren Mitarbeitern den Arbeitsalltag zwischen Homeoffice und Büro flexibel erleichtern", so Lieferando-Geschäftsführerin Katharina Hauke am Donnerstag in einer Aussendung. "Durch die Onlinebestellungen über Lieferando.at profitiert die Gastronomie massiv von zusätzlichen Kunden, die unkompliziert online bestellen und neue Restaurants entdecken könne", sagte der Sodexo-Österreich-Geschäftsführer Andreas Sticha.

Unternehmen können in Österreich das Mittagessen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit bis zu acht Euro pro Arbeitstag steuerfrei bezuschussen. Bis Mitte 2020 lag die Höchstgrenze noch bei 4,40 Euro, diese wurde dann aber im Rahmen des Corona-Wirtshauspakets der türkis-grünen Regierung angehoben. Der Essenszuschuss muss am Arbeitsplatz oder in einer Gaststätte eingelöst werden.

