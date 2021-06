U-Ausschuss: Blümel dreht dritte Runde, Sobotka die zweite

Der Finanzminister soll über etwaige Interventionen für Novomatic in Italien aussagen. Der Nationalratspräsident über das „Alois Mock Institut“. Die Fraktionsführer üben sich in gegenseitiger Kritik.

Schon zum dritten Mal nimmt Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) heute, Donnerstag, als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Ibiza/Glücksspiel Platz. Seit seiner Premiere hat sich seine Rolle dabei verändert: Mittlerweile wird er von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigter geführt, für den freilich die Unschuldsvermutung gilt.

Der Hintergrund: Der Glücksspielkonzern Novomatic soll bei ihm interveniert haben, sich in Italien gegen eine für Novomatic anstehende Steuerzahlung einzusetzen. Blümel soll das an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weitergetragen haben, dieser traf eine Woche später Regierungsvertreter Italiens. Sowohl Blümel als auch Kurz bestreiten die Intervention.

Das zweite Mal zu Gast ist nach Blümel Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch Ausschussvorsitzender ist. Er wird wohl abermals auch wegen des ÖVP-nahen „Alois Mock Instituts" befragt. Ermittlungen wegen vier Anzeigen gegen den Nationalratspräsidenten wurden aber im Vorfeld eingestellt. Eine am gestrigen Mittwoch bekannt gewordene Anzeige wegen Falschaussage könnte überdies neuerlich für Diskussionsstoff im U-Ausschuss sorgen.

Formell zugesagt hat sein Kommen auch der ehemalige Öbag-Chef Thomas Schmid - dennoch ist sein Kommen unwahrscheinlich. Auch für ihn wäre es der zweite Auftritt.

ÖVP wirft SPÖ „Giftmischen“ vor

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger warf seinem SPÖ-Gegenüber Jan Krainer vor der Befragung vor, "Giftmischer des politischen Klimas in Österreich" und eine "Schande des Parlamentarismus" zu sein. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner solle daher ein Machtwort sprechen. Krainer selbst und Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper wiesen die Vorwürfe ein weiteres Mal zurück - Krainer wollte sich zu den persönlichen Angriffen erst gar nicht äußern - und schossen sich ihrerseits auf Sobotka ein, der den Ausschuss nicht unabhängig leite.

Überwiegend Lob gab es auch für Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Exekution der Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zu den Aktenlieferungen aus dem Finanzministerium am Vortag an das Straflandesgericht überantwortet hatte. Auch Hanger zollte dieser „Ausgewogenheit" Respekt. Nur die FPÖ warf dem Staatsoberhaupt vor, bei der Verzögerungstaktik der ÖVP mitzuspielen, hätte Van der Bellen doch schon früher handeln können. SPÖ und Neos appellierten abermals an die Grünen, einer Verlängerung des Ausschusses zuzustimmen.

(hell/APA)