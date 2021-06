Kabarett Simpl: Große Spielfreude statt Erschöpfung

Die neue Simpl-Revue „Krone der Erschöpfung“ bietet solides Kabarett mit Tanz und Gesang. Theaterchef Michael Niavarani ist der Stargast, die „Erholung in 12 Massagen“ funktioniert.

Wenn die Begleitung im Publikum beim ersten Schmäh auf der Bühne sagt, „der ist alt“, könnte die Erwartung in den Keller sinken. Aber der Abend ist so schön im Theater im Park. Das Kabarett Simpl ist ja in dieser Saison kein Kellertheater, und so lässt man die neue Revue „Krone der Erschöpfung“ einfach auf sich zukommen. Von nun an geht’s bergauf: Nach der Musical-Nummer mit allen Ärztewitzen der Corona-Pandemie startet Joachim Brandl seine Conférence.