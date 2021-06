Der Konjunkturboom ist da

Die wirtschaftliche Krise ist vorüber, so die Prognosen von Wifo und IHS. Heuer und nächstes Jahr gibt es einen rasanten Aufholeffekt. Höhere Arbeitslosigkeit und Schulden bleiben jedoch.

Es ist eine freudige Nachricht, die von den beiden heimischen Wirtschaftsforschungsinstituten Wifo und IHS am Donnerstag verlautbart wurde. Denn laut deren aktueller Prognose ist die von der Coronapandemie ausgelöste Wirtschaftskrise de facto vorbei. Befand sich die heimische Volkswirtschaft im Winterhalbjahr noch in einer Rezession, hat sich die Lage seit dem Frühjahr fundamental gedreht. „Die Aussichten für die österreichische Volkswirtschaft sind somit sehr positiv,“ schreibt etwa das Wifo in seiner Prognose. Bereits im zweiten Quartal sollte sie „kräftig gewachsen“ sein und im dritten Quartal werde dieser Zuwachs „aufgrund der Rücknahme der behördlichen Einschränkungen noch höher ausfallen.“