Grüner Pass: Im Wiener Rathaus gibt es jetzt die Handysignatur

Ab sofort kann man sich ohne Anmeldung im Rathaus eine Handysignatur ausstellen lassen. Mit dieser ist der Zugang zum Grünen Pass möglich.

Mit einer Handysignatur ist der Zugriff nicht nur auf zahlreiche behördlichen Anträge, sondern auch auf den Grünen Pass möglich. Aus diesem Grund wird etwa im Wiener Rathaus ein Ansturm in Sachen Signatur-Anträge erwartet. Um diesen abzufedern, wurde dort nun eine Anlaufstelle eröffnet, in der Handysignaturen ohne Voranmeldung ausgestellt werden.

Eine Terminvergabe für das "Walk-In" in der Volkshalle im Rathaus sei nicht nötig, berichtete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtservice sind dort von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.00 Uhr im Einsatz. Derzeit ist geplant, das Service bis zum Herbst anzubieten.

Man rechne damit, dass rund 1000 Signaturen pro Tag ausgestellt werden können, hieß es heute. Erstellt wird diese innerhalb weniger Minuten. Am Donnerstagvormittag wurden bereits erste Fälle absolviert.

Wie auch schon bisher kann die Handysignatur auch mit den FinanzOnline-Zugangsdaten online beantragt werden oder diversen Registrierungsstelle, etwa in A1-Shops oder Zweigstellen der Österreichische Gesundheitskasse, aktiviert werden.

Passerneuerungen sorgen für Stress

Neben dem Grünen Pass sorgt in Wien derzeit auch der rote - also der Reisepass - für Stress. 200.000 davon sind heuer in Wien zu erneuern. Die Bezirksämter bieten inzwischen Termine auch an Samstagen an, um vor der Reisesaison entsprechende Verlängerungen vorzunehmen.

Da die telefonischen Anfragen dazu stark angestiegen sind, wie es heute hieß, wurde ebenfalls in der Volkshalle ein eigenes Callcenter eingerichtet. 16 Personen geben dort zum Thema Auskunft. Anrufe, die in den Bezirksämtern nicht mehr angenommen werden können, werden dorthin umgeleitet. Eine Verlängerung oder Ausstellung eines Passes ist in der Volkshalle aber nicht möglich, wurde heute betont. Dies kann man weiterhin nur bei den zuständigen Stellen auf den Ämtern tun.

(APA)