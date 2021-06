Testessen im Do & Co Albertina

Der längste Restauranttest der Geschichte bringt gute Ergebnisse für die schönste Terrasse und beste Tapas.

Aus der Reihe "Selbstversuche, auf die die Welt eigentlich nicht gewartet hat": Kann man innerhalb von 24 Stunden ein Restaurant drei Mal besuchen? Ja. Kann man ein gutes Drittel dieser 24 Stunden in dieser Zeitperiode in demselben verbringen? Ja. Kann man einen von sieben Tagen mittels Addition aller Stunden in einem Restaurant absitzen? Ja. Sollte man dann erwägen, dort einen Nebenwohnsitz anzumelden, wie vom stets motivierten Chefkellner vorgeschlagen? Das wäre dann vielleicht doch etwas übertrieben. Es handelt sich auch um die Folge mehrerer Zufälle und weniger um einen besonders gewissenhaften Restauranttest. Nach dem eigentlichen folgten zwei berufliche Dinner-Verabredungen im Do & Co Albertina und tags darauf eine spontane Restaurant-Office-Session zwecks Verfassen eines Leitartikels. Ein Leser beschwerte sich übrigens, ich solle endlich wieder "bissige" Kommentare statt seichter Restaurantkritiken liefern.

Tiefgang. Seicht? Das ist hart. Dann streue ich doch gleich ein paar klassische Zitate ein, wie es Chefredakteure gern tun. Molière hat da etwa meine Antithese verfasst: "Man isst, um zu leben, und lebt nicht, um zu essen." Stimmt nicht. Doch jetzt endlich zur schönsten Restaurantterrasse der Stadt, die am Abend jeden Urlaub ersetzt. Für das exzellente Serviceteam sei Ibsen zitiert: "Nach einem guten Festmahl geizt man nicht mit Kleingeld." Aber jetzt zur Küche, die seit Wiedereröffnung eine völlig neue Linie verpasst bekommen hat. Geboten werden Tapas eigentlich: Raciones zum Teilen. Ich bilde mir ein, dass Attila Dogudan mit dem Tapas-Konzept hier schon einmal arbeitete aber ich mache das schon ziemlich lang, da verwischen sich die Erinnerungen. Jedenfalls funktioniert das hier perfekt, der gegrillte Schweinebauch (schon wieder!) entpuppt sich als knuspriger, aromatischer Höhepunkt. Die zart gebackenen Calamari und Shrimps ( "Popcorn") stimmen gut ein, die Köfte mit Minzjoghurt und geröstetem (?) Fladenbrot werden sofort nachbestellt. Das kleine Sirloinsteak schmeckt und zeigt, dass bei den Produkten nicht gespart wird. Auf der vegetarischen Seite werden viele Gerichte geboten, die kleinen Brokkoli, die mit Pecorino und Mandeln gegrillt wurden, sind ebenso empfehlenswert wie die gegrillten Maiskolben mit viel Kerbelbutter. Es handelt sich offenbar um Kinderessen für Erwachsene. Vielleicht mag ich es deswegen so gern.