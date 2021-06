Band Shake Stew: „Das Abheben macht süchtig“

Die heimische Band Shake Stew hat den Deutschen Jazzpreis gewonnen, spielt am Freitag im Konzerthaus – und hat jetzt auch eine Frau an Bord.

Jetzt haben sie also den neu kreierten Deutschen Jazzpreis verliehen bekommen, in der Kategorie „Best International Band“, samt Preisgeld. Lukas Kranzelbinder, der Bandleader von Shake Stew, freut sich: „Es fließt in die Produktion des nächsten Albums, das wir schon aufgenommen haben. Ein Teil wird aber ausbezahlt. Der Preis ist ein guter Kickstarter nach der Pandemie.“ Als solcher dient aber auch ihr Auftritt im Wiener Konzerthaus am heutigen Freitag, zumal er im großen Saal stattfindet.