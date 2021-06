Zungenbekenntnisse im sensorischen Grenzbereich

Drucken

Hauptbild • Urheber. Mixologe Anton Peschka hat das neue Videoformat ersonnen. Bei „Re-Mix“ soll nach einer Kostprobe der Cocktail nachgemixt werden. • Toni Peschka

Wiens Bar-Szene stellt sich Anton Peschkas Herausforderung: Sommerliche Rum-Drinks von Kollegen und Kolleginnen nach Kostschluck nachzumixen. Eine Aufgabe im sensorischen Grenzbereich.

Eigentlich sollte Anton Peschka jetzt in Miami sein. Dort würde der Barkeeper aus dem ­Wiener „Kleinod“ mit Kollegen und Kolleginnen um den Titel des besten Rumcocktails antreten. Doch anstelle des Weltfinales des „Bacardi Legacy“-Wettkampfs, wo die Entscheidung in einer virtuellen Präsentation fällt, richtet er selbst einen Bewerb aus. Live mixen jene Kandidaten und Kandidatinnen, die er – rechtzeitig zum Start der Freiluft-Barsaison – versammelt hat. „Das funktioniert wie Tim Mälzers TV-Sendung ,Kitchen Impossible‘, nur eben mit Drinks“, umreißt Peschka seine Idee, für die es ein Stipendium der Rum-Marke gibt. Dabei stellen sich zwei Barprofis einer einfach klingenden Aufgabe: Der spontan kreierte Cocktail des jeweils anderen ist möglichst gut nachzumixen. Katharina Schwaller (D-Bar im Hotel Ritz-Carlton) und Marcus Philipp (The Chapel) eröffnen das Match, das bei Erfolg als Videoshow in Serie gehen soll.