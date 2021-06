Wie Österreich die Sensation schaffen kann

Das ÖFB-Team prallt am Samstag mit Italien auf die beste Mannschaft der Vorrunde. Prunkstück der Squadra Azzurra ist die Defensive rund um das Duo Chiellini und Bonucci. ÖFB-Angreifer Christoph Baumgartner aber hat eine Idee.

30 Spiele ungeschlagen, seit elf Spielen ohne Gegentor: Die Zahlen hinter dem Erfolgslauf der italienischen Nationalmannschaft sind wahrlich beeindruckend, Österreich will sich vor dem EM-Achtelfinale am Samstag (21 Uhr, live, ORF 1) in London davon aber nicht verrückt machen lassen. Natürlich zollt man dem Gegner größten Respekt, hebt etwa die Qualitäten des Abwehrbollwerks Giorgio Chiellini (36) und Leonardo Bonucci (34) hervor. „Hut ab, was die zwei gemeinsam schon erreicht haben, wie lange sie schon zusammenspielen. Das ist bemerkenswert, aber da ist keine Angst“, sagt etwa Marko Arnautović.