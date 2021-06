Mein Office, eine Lounge

Von wegen „Der Mensch im Mittelpunkt“: Die schicken Post-Corona- und New-World-of-Work-Büros haben handfeste monetäre Hintergründe. Aber schön sind sie auch.

Was hat man sich in den Unternehmen nicht den Kopf zerbrochen, den Mitarbeitern eine sichere Rückkehr in die Büros zu ermöglichen! Umbauten, Schutzwände, abgeklebte Tische – und dann wollen die Leute gar nicht zurück! Genießen lieber die bekannten Vorzüge konzentrierter Daheimarbeit, zunehmend eingespielter Vereinbarkeit und ersparter Wegzeit. Die Leistung blieb zwar so hoch wie eh und je (mancherorts auch höher), doch Innovationen fielen flach. Und das Soziale blieb auf der Strecke, von Onboarding bis Zusammenhalt. So manchen Unternehmer und fast alle Personalisten quält jetzt die Frage: Wie holen wir unsere Leute zurück?