Vertriebene: Auch dieses Erinnern "tut gut" - und weh

Nach jahrelangem Streit widmet sich ein Dokumentationszentrum der Vertreibung Millionen Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg. Die „Presse“ hat die Ausstellung mit einem von ihnen besucht. Am Ende flossen Tränen.

Helmut Schmidt (78) ist zwar SPD–Mitglied, aber weder verwandt noch verschwägert mit dem gleichnamigen Altkanzler. Er sitzt auf der Terrasse einer auswechselbaren Hotelkette in Berlin. Schräg gegenüber, im Deutschlandhaus am Anhalter Bahnhof, hat der frühere Hochschulrektor soeben das neue Dokumentationszentrum „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ besucht, und jetzt plaudert er unaufgeregt über seine Biografie. Aber eine Frage genügt – und der Berliner verliert die Kontrolle über seine Gesichtszüge. Tränen kullern, er schluchzt laut und schiebt den Ehering am Finger auf und ab, als würde ihm das helfen, die Fassung wieder zu finden. Die Frage lautete: Was empfinden Sie nach dem Besuch der Ausstellung?