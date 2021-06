Türkei soll weitere 3,5 Milliarden Euro erhalten

Orbán am EU-Gipfel in Brüssel

Die Staats- und Regierungschefs diskutieren bei ihrem Zusammentreffen in Brüssel einmal mehr die Migrationsfrage und fordern eine Verlängerung des 2016 geschlossenen Pakts mit der Türkei.

Wenn bei EU-Gipfeln das Thema Asyl und Migration auf der Agenda steht, kommt es nicht selten zu stundenlangen, emotionsgeladenen Debatten. In einem Punkt aber sind sich die Staats- und Regierungschefs einig: Irreguläre Migration in die EU soll nach Kräften verhindert werden. Deshalb drängen die Gipfelteilnehmer auf eine Verlängerung des im Jahr 2016 geschlossenen Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Im Entwurf der Schlussfolgerungen des Treffens wird die EU-Kommission „unverzüglich“ dazu aufgefordert, einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, wie das Nachrichtenportal Politico berichtet. Bis zum Jahr 2024 könnte Ankara von der EU weitere 3,5 Milliarden Euro zur Versorgung der Flüchtlinge im Land und für bessere Grenzsicherung erhalten. Seit 2016 sind insgesamt sechs Milliarden Euro nach Ankara geflossen. Doch bereits im März vergangenen Jahres hatte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit der Öffnung der Grenzen für Geflüchtete gedroht, sollte die EU nicht weitere Finanzhilfen beschließen. Eigenen Angaben zufolge beherbergt die Türkei 3,7 Millionen Geflüchtete aus dem Bürgerkriegsland Syrien.

„Versäumnis“ der Türkei

Das Machtverständnis des türkischen Präsidenten aber überschreitet für einige EU-Länder die Grenze des Erträglichen. Sie werfen der Türkei die Aufweichung der Menschenrechte und zunehmende autoritäre Führung vor. Eine Freigabe der von der EU-Kommission geplanten finanziellen Mittel ist daher alles andere als sicher.

Zu dieser Gemengelage mischt sich ein der Zeitung „Welt“ vorliegender, vertraulicher Situationsbericht der Brüsseler Behörde. Darin wird die geringe Zahl von Abschiebungen illegaler Flüchtlinge von den griechischen Inseln in die Türkei im Rahmen des EU-Türkei-Flüchtlingspakts beklagt. „Bisher gab es keine Rückführungen aus Griechenland im Jahr 2021“, so die Autoren des Papiers zur aktuellen Migrationssituation vom Juni 2021. „Die türkischen Behörden halten weiterhin wegen der Covid-19-Krise an der Aussetzung von Rückführungen fest, mit der sie im März 2020 begonnen haben.“ Seit Beginn des Türkei-Deals im Frühling 2016 seien lediglich 2140 Migranten von Griechenland in die Türkei rückgeführt worden. Die EU-Kommission bezeichne diese Entwicklung – so wörtlich – als „Versäumnis“. Währenddessen habe die EU im Rahmen einer Umsiedlung knapp 30.000 Schutzsuchende auf legalem Weg aus der Türkei geholt.

Keine EU-Verteilung

Die EU-Chefs sollten aber nicht nur die „externe Dimension“ des Migrationsthemas auf der Agenda haben, forderte vor allem der italienische Ministerpräsident, Mario Draghi. Rom pocht seit vielen Jahren auf einen europäischen Umverteilungsmechanismus, der besonders betroffene Länder an der EU-Außengrenze entlasten soll. Ein Vorhaben, das am Widerstand gleich mehrerer Mitgliedstaaten – darunter Österreich – zum Scheitern verurteilt ist.



