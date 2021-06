Noch übertaucht Deutschland die eigenen Schwachstellen mit Moral

Pool via REUTERS

Die Abwehr wackelt, Torjäger ist keiner in Sicht: Joachim Löws Team muss sich für das Achtelfinale gegen England ordentlich steigern.

München. Der deutsche Höhenflug bei dieser EM war ein kurzer. Ausgerechnet Ungarn, der krasse Außenseiter der Gruppe, holte die Mannschaft von Joachim Löw nach dem Spektakel gegen Portugal wieder hart auf den Boden der Realität zurück. Das Fazit nach dem erzitterten 2:2 gegen die Magyaren, das den zweiten Platz hinter Frankreich und das Achtelfinale gegen England am Dienstag im Wembley-Stadion brachte: „Die Moral war sensationell gut“, so Löw. Das sagt auch viel über das Spiel, in dem Deutschland weiter der torgefährliche Mann fehlte und die Defensive Löcher offenbarte.

„Das war nichts für schwache Nerven“, meinte der Trainer, dessen glückliches Händchen das vorzeitige Aus abwendete. Jamal Musialas Hereingabe, Timo Werners abgeblockter Schuss und Leon Goretzka als Vollstrecker zum 2:2 – es war das Zusammenspiel dreier Einwechselspieler, das Löws feststehenden Abschied in der 84. Minute aufschob. Doch hat er nicht viel zu spät reagiert? Die Ungarn stutzten die deutschen Flügel und nahmen dem DFB-Team damit seine Gefahr vom Portugal-Triumph. Dennoch schaute Löw lange zu, wie Robin Gosens unter dem Radar und Innenverteidiger Matthias Ginter als (limitierter) Flankengeber auf der rechten Seite agierte. Statt Eigentoren ebnete diesmal ein Torhüterfehler den Weg zum 1:1-Ausgleich.

„Es ist leider noch ein Auf und Ab“, resümierte Joshua Kimmich, der nach Umstellung auf die Viererkette ins Zentrum rückte. Und das gilt auch für die deutsche Abwehrleistung. Denn Ungarns Offensive hat nicht die Qualität jener Frankreichs oder Portugals, trotzdem wurden Mats Hummels und Kollegen zweimal eiskalt ausgekontert. Zum dritten Mal im Turnier und zum sechsten Mal in Folge kassierte Deutschland zumindest ein Gegentor. Und nun wartet Englands hochgelobter Angriff.

Auf der Insel wuchs in Anbetracht Deutschlands wackliger Leistung die Hoffnung auf den nächsten Schritt Richtung ersten Titelgewinns seit der WM 1966. „Die Three Lions werden bei der Aussicht auf den Wembley-Showdown am Dienstag alles andere als zittern. Eher großen Gefallen daran finden“, schrieb die „Sun“. Das Wiedersehen im Wembley-Stadion reißt eine alte Wunde auf: Bei der Heim-EM 1996 unterlag England im Halbfinale Deutschland im Elfmeterschießen, der jetzige Teamchef, Gareth Southgate, avancierte zum Pechvogel.

Der leichtere Turnierast – ein Glück?

Löw ist jedenfalls lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass die Frage nach dem Wie im Falle des Erfolgs zur Bedeutungslosigkeit verkommt. „Jetzt ist die Vorrunde abgehakt“, erklärte der 61-Jährige und richtete den Blick nach vorn. „Wir fahren nach England. Das ist eine tolle Nachricht, in London, in Wembley gegen England zu spielen. Jetzt geht es darum, alles oder nichts.“

Hat das oft zitierte deutsche Losglück bei der Hammergruppe F pausiert, ist es nun in der K.-o.-Phase zurück. Als Zweiter stieg Löws Mannschaft in den vermeintlich leichteren Turnierast auf. Statt Italien, Portugal oder Belgien warten im Falle des Achtelfinalsiegs über England potenziell die Niederlande, Dänemark oder Schweden. Doch womöglich braucht Deutschland genau den Vergleich mit den Besten: Der Weg zum WM-Titel 2014 führte über mitreißende K.-o.-Siege gegen Frankreich und Belgien.

