Beim Lieblingsthema der Sozialdemokratie, dem gemeinnützigen Wohnbau, gibt es einige größere Baustellen in der die Opposition gerne gräbt.

Wien. Der gemeinnützige Wohnbau ist zwar sonst eigentlich immer und in Wahlkampfzeiten speziell, aber derzeit so gar nicht das Lieblingsthema der Wiener SPÖ. Denn das Prestige-Thema bekam in den vergangenen Monaten einige Kratzer, die am Donnerstag auch im Wiener Landtag wieder angesprochen wurden.