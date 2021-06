Die Schlacht um Afghanistan

Die Regierung in Kabul richtet Hilferufe an Washington und an die Warlords zur Abwehr der Taliban-Offensive, die immer mehr an Boden gewinnt.

Seit den Tagen Hamid Karsais, der sich inzwischen zum dezidierten Kritiker der US-Politik am Hindukusch gewandelt hat, sind afghanische Spitzenpolitiker im Weißen Haus ein- und ausgegangen und haben dabei zunehmend für Groll gesorgt. Am Freitag rücken zwei langjährige Rivalen im Duo bei Joe Biden an, um dem US-Präsidenten den Ernst der Lage klarzumachen. Biden ist allerdings durch die Pentagon-Analysen im Bilde, wie schlecht es um deren Autorität im Land steht.