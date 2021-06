Was jetzt für Grenzmärkte spricht

Junge Wachstumsregionen in den Frontier Markets – von Rumänien bis Vietnam – profitieren vom aktuellen Konjunkturaufschwung. Die Chancen sind vielfältig.

Wien. Zahlreiche Märkte haben sich von dem schweren Crash im März 2020 zügig erholt: Der MSCI All Country World Index schaffte letztendlich ein Plus für das Gesamtjahr von knapp 17 Prozent. Doch an den MSCI Frontier Markets ging die Erholung scheinbar spurlos vorbei, das Jahresplus lag 2020 bei mageren 1,65 Prozent. Der Index umfasst Börsen in jungen Wachstumsmärkten, die vor dem Aufstieg in die Emerging Markets stehen, dies aber aufgrund zahlreicher Faktoren noch nicht geschafft haben. Zu den Gründen zählen etwa eine zu schwache Informationspolitik der Börsenfirmen, hohe Hürden für internationale Anleger und wenig liquide Aktienmärkte.