Mehrere Tote durch Tornado an Grenze zu Österreich

In Tschechien nahe der niederösterreichischen Grenze hat ein Tornado verheerende Schäden hinterlassen. Menschen wurden dabei getötet, zahlreiche verletzt. „Weltuntergangsstimmung“ gab es auch in Österreich.

Ein mutmaßlicher Tornado hat am Donnerstag im Südosten Tschechiens eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr könnte es bis zu 150 Verletzte geben. Wie mehrere Medien berichten, sind fünf Menschen gestorben.

In mehreren Dörfern seien Dächer abgedeckt, Fensterscheiben zerstört und Autos umhergeschleudert worden, berichtete der Fernsehsender CT am Donnerstagabend. Mehrere Busse seien bei dem Unwetter in Südmähren umgestürzt.

Auch österreichische Einsatzkräfte sind vor Ort. „ GROSSEINSATZ FÜR DAS RK NÖ IN TSCHECHIEN/Mikulov nach TORNADO“ schreibt das Rote Kreuz Niederösterreich auf Facebook.

In den sozialen Medien zeigen Bilder und Videos die angerichtete Verwüstung.

Alle verfügbaren Einsatzkräfte seien auf dem Weg in die Region, sagte der tschechische Innenminister Jan Hamacek. Mehrere Rettungshundestaffeln waren auf dem Weg, um in Gebäuden nach Verschütteten zu suchen.

Der stellvertretende Bürgermeister des Dorfes Hrusky sagte der Agentur CTK, dass der halbe Ort dem Erdboden gleichgemacht worden sei. In den Verwaltungsbezirken Breclav und Hodonin fielen nach Berichten in den sozialen Medien Hagelkörner mit der Größe von Tennisbällen. Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Breclav führt, war nicht befahrbar, weil Hochspannungsleitungen auf die Fahrbahn gestürzt waren. Aus Österreich waren Rettungshubschrauber sowie mehrere Fahrzeuge des Roten Kreuzes, darunter ein Notarzteinsatzfahrzeug, auf dem Weg. Auch die benachbarte Slowakei bot Hilfe an.

„Weltuntergangsstimmung“ in Hollabrunn

Im Raum Hollabrunn hat unterdessen ein Unwetter am Donnerstagabend den Einsatz von rund 650 Mitgliedern von insgesamt 50 Feuerwehren gefordert. Tennisballgroße Hagelkörner beschädigten Dutzende Dächer und Autos zum Teil stark. Man spreche von "Weltuntergangsstimmung", sagte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Im Laufe des Abends wurde Schrattenberg bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) von Ausläufern einer mächtigen Gewitterzelle in Tschechien getroffen.

In der mehr als 800 Einwohner zählenden Grenzgemeinde wurden laut Resperger etwa die Hälfte aller Hausdächer abgedeckt. Hagel sei ebenso wie massiver Regen niedergegangen. Objekte wurden unter Wasser gesetzt. Helfer würden von einem "Bild der Verwüstung" sprechen, so Resperger. Der Landesfeuerwehrverband war in den Abendstunden mit Planen aus Tulln auf dem Weg ins nördliche Weinviertel. Beschädigte Häuser in Schrattenberg sollten provisorisch geschützt werden.

Im Bezirk Hollabrunn hatte der Sturm nicht nur Bäume geknickt, sondern auch Telefon- und Stromleitungen, schilderte Resperger. Hinzu kam starker Regen, mehrere Keller und Unterführungen wurden überflutet.

Ebenfalls von Unwettern geplagt wurde am Donnerstagabend der Bezirk Zwettl. Hier standen dem Sprecher zufolge zehn Feuerwehren im Einsatz. Schwere Hagelkörner wurden u.a. in der Nähe der Bezirksstadt registriert.

(Red./APA)