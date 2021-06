Was die Pandemie mit den Hotelbeschäftigten macht

38 Prozent der Beschäftigten in der Wiener Hotellerie wollen die Branche wechseln. Kein alarmierender Wert, meinen die Betriebe.

Das ist Sozialpartnerschaft in Reinform: Die Gewerkschaft lädt zur Pressekonferenz, um eine Umfrage zu den Arbeitsbedingungen im Tourismus zu präsentieren. Und lädt auf das Podium gleich die Arbeitgeber mit ein, die ihre Sicht der Dinge darlegen dürfen. So geschehen am Donnerstag. Für die Erhebung wurden 634 Beschäftigte in der Wiener Hotellerie befragt. Eines der vielen Ergebnisse: 38 Prozent der befragten Beschäftigten wollen den Beruf oder die Branche wechseln.

98 Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrem Betrieb in der Pandemie Kurzarbeit gab. 62 Prozent sagten, dass es in ihrem Betrieb zu Kündigungen kam, 13 Prozent sprachen von Änderungskündigungen beziehungsweise Gehaltsreduktionen.

Vier Fünftel befürchten, dass es in der Branche wegen der Coronapandemie eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten geben wird, 60 Prozent haben Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Dennoch blicken 65 Prozent optimistisch in ihre persönliche Zukunft, die Zukunft des Betriebes beziehungsweise Österreichs insgesamt sahen die Befragten deutlich skeptischer.

„Keine Arbeit auf Abruf mehr“

Außerdem gaben 49 Prozent an, dass ihr derzeitiges Einkommen „gerade reicht“, ein Viertel kann gut davon leben und ein weiteres Viertel kommt nicht damit aus.

Die Gewerkschaft sieht die Umfrageergebnisse als Bestätigung ihrer Kritik, dass Bezahlung und Arbeitsbedingungen in der Tourismusbranche zu wünschen übrig ließen. Die Menschen wollten weg von der Unsicherheit – Unsicherheit in Bezug auf Dienstpläne und in Bezug auf die Einkommen, sagte Berend Tusch, Tourismus-Verantwortlicher bei der Gewerkschaft Vida. Er fordert Dienstpläne, die halten, und „keine Arbeit auf Abruf“ mehr. Da habe in der Pandemie ein Denkprozess stattgefunden, „das wollen sich die Leute nicht mehr antun“, sagte Tusch.

Etwas anders sieht das Michaela Reitterer, Präsidentin der Hoteliervereinigung. Die Umfrage habe mitten in der Krise stattgefunden (von Mitte März bis Mitte April). Wenn man Beschäftigte inmitten einer Krise frage, ob sie in der Branche eine Perspektive für sich sehen, sei ein Wert von 38 Prozent, die den Beruf oder die Branche wechseln wollen, nicht sonderlich hoch, sagte Reitterer. In ihrem Betrieb – Reitterer gehört das Boutiquehotel Stadthalle in Wien – nehme man die Zufriedenheit der Mitarbeiter mittlerweile genauso wichtig wie die Zufriedenheit der Gäste.

Austausch von Mitarbeitern

Die Stadthotellerie liegt darnieder, weil die internationalen Gäste, vor allem aus Übersee, ausbleiben. In den Ferienregionen läuft es besser. Reitterer schlägt vor, dass Beschäftigte in Stadthotels zeitlich befristet eine Beschäftigung in einem Ferienhotel aufnehmen können, ohne dass der Vertrag mit ihrem angestammten Arbeitgeber aufgelöst wird. Die Kurzarbeit solle für den Zeitraum ausgesetzt werden. „Das würde allen helfen“, sagte sie. Die Mitarbeiter erhielten vollen Lohn plus Trinkgeld bei freier Kost und Logis, ein Arbeitgeber reduziere seine Kosten, der andere könne eine offene Stelle besetzen und die öffentliche Hand spare Geld und lukriere zusätzlich Steuern und Abgaben.

Die Umfrage wurde ausschließlich in Wien durchgeführt. Das sei sinnvoll, da die Bundeshauptstadt eine Sonderstellung in der Hotelbranche habe, hieß es seitens der Gewerkschaft. Wien sei besonders stark von internationalen Gästen abhängig, mehr als 80 Prozent der Nächtigungen werden üblicherweise von ausländischen Gästen gebucht. (hie)

