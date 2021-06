(c) Screenshot

"Inspektorin Grün" nimmt Nachhaltigkeitsversprechen unter die Lupe. Das Gratisblatt "Heute" verstärkt mit einem die regionale Berichterstattung und ein neues Schlagerradio geht online.

„Inspektorin Grün ist eine politisch unabhängige Online-Plattform, die sich kritisch-konstruktiv dem Thema Nachhaltigkeit widmet.“ Das ist auf der Homepage der der neuen Plattform "Inspektorin Grün"zu lesen, die von einem Journalisten-Kollektiv gegründet wurde. Und jedenfalls mit einem klaren Ziel: Die Plattform will „Greenwashing" aufdecken: In der Berichterstattung sollen Nachhaltigkeitsversprechen österreichischer Unternehmen "auf eine kritisch-konstruktive Art" unter die Lupe genommen werden.

Hinter der Plattform, die zur Zeit noch ein Prototyp ist, stehen acht Redakteurinnen und Redakteure. Das Projekt entstand ursprünglich als Teil des aktuellen 29. Österreichischen Journalisten-Kollegs des KfJ und wird nun als eigenständige Rechercheplattform geführt. Die ersten Ergebnisse sind bereits abrufbar.

"Heute" verstärkt regionale Berichterstattung

Die Gratiszeitung "Heute" will ihre Berichterstattung in den Bundesländern - vor allem auch auf dem hauseigenen Online-Portal "heute.at" - ausbauen und hat dafür mit Joachim Lielacher einen "Bundesländer-Blattmacher" ernannt. Der 44-Jährige ist seit 2010 beim Medium tätig, leitet seit 2012 die Niederösterreich-Ausgabe mit inzwischen 217.000 Print-Leserinnen und -Lesern und gehört für "heute"-Chefredakteur Christian Nusser "zu den besten Bundesländerjournalisten des Landes". Er will nach eigenem Bekunden "aktuelle News-Storys, Hintergrundstorys und Schicksalsberichte aus den Bundesländern stärken und ausbauen".

Neues Schlagerradio Flamingo

Am 28. Juni nimmt mit Radio Flamingo (Styria Media Group) ein neues Schlagerradio seinen österreichweiten Betrieb auf. Empfangbar ist der neue Sender für Stars wie Andrea Berg, Jürgen Drews oder Peter Kraus via Digitalradio, App oder als Livestream. Neben Schlagerrhythmen rund um die Uhr gibt es auch stündliche Nachrichten samt Wettervorhersage. "Radio Flamingo macht das Leben schöner", versprach Geschäftsführer Gottfried Bichler in einer Aussendung "ein durch und durch mit positivem Lebensgefühl aufgeladenes Hörerlebnis".

(APA/red.)