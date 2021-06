Schweizer Luftwaffe dürfte amerikanische F-35-Jets bekommen

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Amerikanische F-35 im US-Staat Utah (Archivbild). • REUTERS

In dem milliardenschweren Beschaffungsprogramm wird Insidern zufolge wohl in wenigen Tagen überraschend die F-35 Lightning II von Lockheed Martin als Sieger verkündet werden. Dabei gilt der „Ferrari der Lüfte" als das wohl umstrittenste westliche Kampfflugzeug.

In der Schweiz verdichten sich die Hinweise, wonach der westliche Nachbar Österreichs zur Neuausstattung seiner Luftwaffe Kampfflugzeuge vom US-Modell F-35A „Typhoon II" von Lockheed Martin kaufen wird. Die Entscheidung dafür sei in den maßgeblichen Kreisen bis hin zum Verteidigungsministerium schon gefallen, berichten Schweizer Medien und Luftfahrt-Fachmagazine unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Pressemitteilung dafür sei, so heißt es, sozusagen schon in der Schublade von Verteidigungsministerin Viola Amherd.