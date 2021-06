Kultige Kaufhäuser weltweit

Nach 16 Jahren öffnete das Pariser Kaufhaus La Samaritaine wieder seine Pforten. Und auch andere Städte haben Modetempel, die diesem Namen alle Ehre machen.

La Samaritaine

Ein Shoppingtempel, der seinem Namen alle Ehre macht, ist das berühmte Kaufhaus La Samaritaine, das nach 16 Jahren nun wiedereröffnet hat. Nicht nur die 20.000 Quadratmeter große Verkaufsfläche und das Warenangebot laden zu einem Besuch ein, sondern auch die Architektur im Art-Nouveau-Stil, die sich vor allem bei dem imposanten Treppenhaus zeigt.

Galeries Lafayette

Ebenfalls in Paris befindet sich dieses Kaufhaus-Jewel. Die Galeries Lafayette zählt zu den ältesten Kaufhäusern Frankreichs und ist auch wegen der Jugendstilarchitektur bemerkenswert. Highlight ist dabei die in 40 Meter Höhe befindliche farbige Glaskuppel.

Bergdorf Goodman

Natürlich haben auch andere Städte ihr Mode-Mekka, so etwa New York mit dem Kaufhaus Bergdorf Goodman an der 5th Avenue. Das Gebäude ist im Beaux-Arts-Stil gehalten und ist in vielen Filmen zu sehen, besonders im Zentrum steht es in "Sex and the City 2".

Bergdorf Goodman war schon in vielen Filmen zu sehen. (c) imago images/Levine-Roberts (Richard B. Levine via www.imago-)

KaDeWe

Das Berliner Kaufhaus des Westens, kurz KaDeWe genannt, gehört mit 60.000 Quadratmetern zu den größten Kaufhäusern Europas. Besonders beliebt ist hier die Feinkostabteilung, die es seit den 1920er-Jahren gibt und die seit der Erweiterung 1978 die zweitgrößte Lebensmittelabteilung eines Warenhauses weltweit ist. Nur das japanische Warenhaus "Mitsukoshi Nihonbashi" in Tokio verfügt über ein größeres Lebensmittelangebot.

Harrods

Harrods in London darf in der Liste der berühmtesten Kaufhäuser natürlich nicht fehlen. Mittlerweile ist es selbst zur Marke geworden, Touristen können aus hunderten von Souvenirs mit dem Schriftzug Harrods wählen.

Das Kaufhaus Harrods ist mittlerweile selbst eine Marke. (c) imago images/Pamela Amedzro / Da (Pamela Amedzro / DanitaDelimont.)

La Rinascente



Das Kaufhaus La Rinascente in Florenz verfügt über sechs Stockwerke und hat sich ganz der Luxusmode verschrieben. Ein Highlight ist hier aber die Dachterrasse, mit einem einmaligen Blick auf die Kathedrale von Florenz.

(chrile)