Arbeitsminister Kocher: "Menschen verlieren an Schwung"

Jung, gesund, männlich, keine Betreuungspflichten, sofort verfügbar – so stellten sich viele Betriebe den idealen Mitarbeiter vor, sagt Arbeitsminister Kocher. Doch so einfach sei es nicht.

Die Presse: Der AMS-Chef sagte der „Presse“ kürzlich, er beobachte eine „Entwöhnung vom regelmäßigen Arbeiten“ als Folge langer Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Besorgt Sie das?

Martin Kocher: Es ist ganz normal, dass man sich in einer Phase, in der sich der Tagesablauf über einen so langen Zeitraum verändert, daran gewöhnt. Ich glaube nicht, dass das von Dauer ist. Aber vorübergehend gibt es sicher gewisse Gewöhnungseffekte.

Sie sind Verhaltensökonom. Gibt es aus der Forschung Evidenz für eine Situation wie die aktuelle?