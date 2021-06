Rendi-Wagner auf dem Prüfstand der Funktionäre

Der Parteitag der Sozialdemokraten ist auf die Parteichefin zugeschnitten, die an ihrem letzten Ergebnis von 97,8 Prozent der Stimmen gemessen wird. Die Sozialistische Jugend will eine Koalition mit Sebastian Kurz ausschließen.

Wien. Nach der Kampfabstimmung bei den SPÖ-Frauen steht am Samstag beim Bundesparteitag der Sozialdemokraten nur eine Kandidatin für die Spitzenposition zur Wahl: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner stellt sich abermals den Delegierten, auf sie ist der Parteitag auch zugeschnitten. Laut Programm wird Rendi-Wagner am Vormittag eine 50-minütige Rede halten.



Neben ihr kommt nur noch einer zu Wort: Der Wiener Landesparteichef und Bürgermeister, Michael Ludwig, darf als Hausherr in der Wiener Messe 15 Minuten lang zu den Delegierten sprechen. Diskussionen wird es dann erst am späteren Nachmittag nach der Wahl geben, wenn die Anträge an den Parteitag zur Debatte stehen.