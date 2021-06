Diese neun Aktien profitieren vom neuen Megamarkt rund um E-Autos

Die ambitionierten E-Auto-Bauer brauchen ganz spezielle Zulieferer. Ein neuer Megamarkt und ein neuer Engpass ist am Entstehen. Fürs Erste wird man sich einmal diese neun Aktien merken müssen.

So lupenrein, wie man sie uns weismachen will, ist die Sache wohl nicht. Die Erzählung, E-Autos seien die umweltverträglichste Form der Mobilität, hat Kratzer bekommen. Wie nämlich die „Presse“ dieser Tage berichtete, haben 117 Wissenschafter in einem Brief an die EU darauf hingewiesen, dass Rechenfehler das Bild verzerren. Der CO2-Ausstoß der E-Autos sei so ohne nicht - man müsse nämlich die ganze Produktionskette mitberücksichtigen.

Gewiss, manche tun den Brief als Unsinn ab. Und überhaupt ist die Welle für E-Autos inzwischen so hoch, dass sie nicht mehr zu stoppen sein wird. Mit ihr aber steigt eine andere, die ein Megamarkt zu werden verspricht.