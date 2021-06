Diese fünf Aktien aus drei Erdteilen sollten noch viel Gewinn abwerfen

Warum an der Börse Vorsicht angebracht ist, Angst aber nicht - und in welche fünf starken Unternehmen man sich jetzt einkaufen könnte. Zwei der Aktien drehen nach ihrer Korrektur übrigens gerade nach oben.

Liebhaber des Theaters wissen, dass Tragödie und Komödie oft ganz nah beieinander liegen. Es reicht, einfach nur den Blickwinkel zu ändern – und schon erscheint eine Sache, eine Person oder ein Umstand in einem gänzlich anderen Licht. Vieles also nur eine Frage der Sichtweise.

An der Börse gelegentlich ein ähnliches Phänomen. Seit Wochen verängstigt von der steigenden Inflation, die eine vorgezogene – und für den Aktienmarkt unvorteilhafte – Straffung der Notenbank-Politik nach sich ziehen könnte, haben Anleger diese Woche wieder einmal mehr den fulminanten Wirtschaftsaufschwung, also einfach die zweite Seite der Medaille, in den Blick genommen. Die aktuellen Prognosen signalisieren einen Boom – allein für Österreich erwarten Ökonomen heuer 3,4 bis 4,0 Prozent Wachstum. Und weltweit ein ähnliches Bild.

Das alles ließ die europäischen Anleger zumindest am Donnerstag wieder etwas mutiger sein. In den USA - neben China der Haupttreiber des globalen Aufschwungs – waren sie es ohnehin die ganze Woche. Dazu hat auch beigetragen, dass Präsident Joe Biden Fortschritte beim Infrastrukturpaket verkündete, weshalb nicht nur der Tech-Index Nasdaq ein Allzeithoch erreichte, sondern auch der marktbreite S&P 500.

In Sachen Inflation seien die Anleger mehrheitlich „auf die Linie der Notenbanken eingeschwenkt und ordnen die aktuelle Inflationsspitze als vorübergehendes Phänomen ein“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners zu Reuters. Und selbst wenn sie nicht vorübergehend ist, ist zumindest die Angst vor den Folgen einer strafferen Politik der US-Notenbank übertrieben, heißt es in einer Studie der Bank UBS. Die allseits befürchtete Korrektur würde etwa beim US-S&P 500 nur drei Prozent betragen.

Wie also soll man sich verhalten? Keine Angst, aber Respekt vor der Möglichkeit, dass im Sommer eine gewisse Korrektur kommen kann. Und weil die ideale Zeit aus Minizinsen, riesiger Liquidität, anziehender Konjunktur und niedrigen Teuerungsraten ja doch sukzessive zu Ende gehen wird, sollte man sich auf den nötigen Anpassungsprozess einstellen.

Doch welche Papiere könnte man jetzt noch kaufen?