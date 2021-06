Einsatz der Wega wegen Kindern, die aus Fenster schossen

Vier Kinder schossen nachts in Wien-Penzing mit Softair-Waffen aus einem Fenster, es folgte ein großer Einsatz. Der Erziehungsberechtigte wurde angezeigt.

Mehrere Kinder haben in der Nacht auf Samstag in der Molischgasse in Wien-Penzing für Aufregung gesorgt. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie um 23.15 Uhr aus einem Fenster schossen, worauf die Polizei alarmiert wurde. Da zunächst unklar war, ob es sich um "scharfe" Waffen handelte, begaben sich Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus, der WEGA sowie der Wiener Bereitschaftseinheit an den Einsatzort. Dort konnte dann Entwarnung gegeben werden.

Die vier unmündigen Minderjährigen im Alter von zwölf und 13 Jahren hatten mit Softair-Waffen gefeuert - "aus Spaß", wie sie den Beamten erklärten. Sie wurden nachdrücklich belehrt, dass dies gefährlich sei. "Sie haben sich einsichtig gezeigt und verstanden, dass das so nicht geht", sagte dazu Mohamed Ibrahim von der Wiener Landespolizeidirektion am Samstag.

Der 74-jährige Erziehungsberechtigte wurde nach dem Wiener Jugendschutzgesetz angezeigt. Für die Kinder hat ihr Vorgehen keine strafrechtlichen Konsequenzen. Sie sind noch strafunmündig.

(APA)