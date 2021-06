Das Geschäft hinter der Farbe: „Vettel ist außergewöhnlich“

Wasseraufbereitung, Nachhaltigkeit und Formel 1 sind kein Widerspruch, BWT-Chef Andreas Weißenbacher will eine Botschaft vermitteln.

Er tritt stets bescheiden auf, lächelt verschmitzt und hat doch unaufhaltsam Großes mit seiner Firma vor. Andreas Weißenbacher identifiziert sich mit BWT (Best Water Technology). Er führte sie seit dem Management-Buy-out 1991 in die Erfolgsspur. Wasseraufbereitung ist ein globales Geschäftsfeld, Ressourcen und Nachhaltigkeit ebenso. Weißenbacher taucht mit pinken Brandings vor allem im Sport auf.

Ob Rennauto, Skispringer, Fußball – der Salzburger, 61 und aus Hintersee, ist damit im Blickfeld der Szene. Und er sieht sogar im Motorsport alles, nur keinen Widerspruch zu seiner Business-Idee. Darum ist er auch in Spielberg mittendrin.

Herr Weißenbacher, wie sind Sie auf Rosa als Firmenfarbe gekommen? Und wurden Sie als „Pink Panther“ angesprochen?

Andreas Weißenbacher: Gute Frage, bei uns ist das ein geflügeltes Wort, und ich habe auch schon eine Karikatur von den Lechner-Brothers (Walter jun. und Robert von Lechner Racing, Anm.) bekommen. Pink ist nicht nur unser Markenzeichen, sondern hat auch eine gewisse Élégance bekommen. Das Finden der Farbe geht auf eine Messe in Paris zurück. Ein Geschäftspartner meinte, ich hätte in Halle vier einen zweiten Messestand, was ja doch Luxus sei. Der gehörte aber nicht mir, und ich wurde neugierig. Da gab es wirklich Verwechslungsgefahr. Beim Heimflug nach Salzburg machte ich mir Gedanken, unseren Auftritt markanter, unverwechselbarer zu machen. So wurde die ganze Firma auf Pink umgefärbt.

Und wie waren die Reaktionen?