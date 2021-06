Pamela Rendi-Wagner wird auf dem SPÖ-Parteitag mit nur 75,3 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt. Die SPÖ stellt den Kanzler-Anspruch und erteilt einer Koalition mit der ÖVP eine überraschend klare Absage.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner versucht sich am SPÖ-Parteitag singend und tanzend an den Beatles: „Come together now“ heißt es in einer kurzen Video-Einspielung. Auf die logische Fortsetzung „She loves you“ verzichtet sie. Und „Help“ intoniert sie selbstverständlich gar nicht.