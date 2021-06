Was Österreich aus dieser EM lernen kann

Das ÖFB-Team unterlag im Achtelfinale Italien erst nach Verlängerung mit 1:2, die Chance auf „mehr“ war allerdings da. Jetzt gilt es die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Nicht mehr jammern, an größere Ziele glauben - professionell planen, die WM-Qualifikation schaffen.

Was wurde alles nicht analysiert und bekrittelt, warum es im österreichischen Fußball einfach nicht laufen will bei Großereinissen. Mentalität, Technik, Können, falscher Teamchef: der Gründe gab es sonder Zahl, auch an dieser Stelle. Doch das ÖFB-Team hat es mit seinem EM-Auftritt allen Kritikern auch gezeigt. Zwei Siege in der Gruppenphase, ein Krimi im Achtelfinale, das gibt noch Zuversicht. Vor allem, all die negative Stimmung ist wie weggeblasen.