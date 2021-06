Raubüberfall in Graz - "Geld oder ich stech' dich ab!"

In der Straßganger Straße im Grazer Bezirk Wetzelsdorf überfiel ein Unbekannter in den Abendstunden einen Supermarkt. Er entkam mit Bargeld.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag in den Abendstunden einen Supermarkt in Graz überfallen und ist mit Bargeld entkommen. Der Mann bedrohte einen Verkäufer im Kassenbereich mit den Worten: "Gib mir dein Geld oder ich stech' dich ab!" Der Mitarbeiter wurde bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt aber einen Schock, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Der Räuber - mit der Kapuze eines Pullovers und FFP2-Maske weitgehend unkenntlich gemacht - betrat gegen 18.15 Uhr einen Supermarkt in der Straßganger Straße im südwestlichen Stadtbezirk Wetzelsdorf. Er hielt sich daraufhin auffällig im Kassenbereich auf, wo er von einem Mitarbeiter des Supermarktes angesprochen wurde. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den Verkäufer und forderte: "Gib mir dein Geld oder ich stech dich ab!" Dabei hatte er eine Hand in der Tasche, die ein Messer andeutete, zu sehen sei keines gewesen, wie es auf Anfrage hieß.

Der Verkäufer übergab dem auffällig großen Mann Geld, der Räuber flüchtete daraufhin. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang dem Unbekannten die Flucht. Bilder aus Überwachungskameras seien in Auswertung.

Polizei bittet um Hinweise Laut Personenbeschreibung ist der Räuber zwischen 20 und 30 Jahre alt, von normaler Statur und etwa 2,00 Meter groß. Er sprach Deutsch mit Akzent und war u.a. bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit sogenannten Kängurutaschen und einer langen schwarzen Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 60 3333 oder an jede andere Dienststelle.

(APA)