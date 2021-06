682 Anzeigen im Kampf gegen Roadrunnner-Szene

In Wien gilt vor allem der Kahlenberg als beliebter Szene-Treffpunkt. Auch die Stadtausfahrten sind Hot-Spots für Roadrunner.

„Einen Gang höher schalten“, will Innenminister Karl Nehammer gegen die Straßenrennen im Östen Österreichs. In der Nacht auf Sonntag hagelte es in einer Schwerpunktaktion Anzeigen.

"Im Kampf gegen die Roadrunner-Szene schalten wir nun einen Gang höher", hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) anlässlich einer bundesländerübergreifenden Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilungen von Burgenland, Niederösterreich und Wien gegen illegale Straßenrennen in der Nacht auf Samstag als Devise ausgegeben. Ihm sei "die Bekämpfung des Phänomens der Straßenrennen mit PS-starken Pkw im öffentlichen Verkehrsraum ein großes Anliegen", betonte Nehammer.

An der Schwerpunktaktion waren rund 70 Beamte beteiligt. Es hagelte insgesamt 682 Anzeigen, sieben Führerscheinabnahmen und fünf Kennzeichen-Abnahmen. Neun Fahrzeuglenker erwiesen sich als suchtmittelbeeinträchtigt.

Die Corona-Pandemie hat die Roadrunner-Szene vergrößert. Dass Feiern ins Freie - vor allem auf Parkplätze - verlegt wurden, ermöglichte Interessenten einen raschen, zwanglosen Kontakt zu Gleichgesinnten. In Wien gilt vor allem der Kahlenberg als beliebter Szene-Treffpunkt. Auch die Stadtausfahrten sind Hot-Spots für Roadrunner.

Um diese in Schach halten zu können, haben die Landesverkehrsabteilungen motorisierte Verstärkung erhalten. "Wir haben erst diese Woche für die neun Landesverkehrsabteilungen 27 neue, leistungsstarke Fahrzeuge der Marken Cupra, VW und Audi angeschafft, um die Bekämpfung der Szene noch besser vorantreiben zu können", berichtete Nehammer.

